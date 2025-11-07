A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSO IL TRATTO ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ BACCHERAIA-RONCOBILACCIO VERSO BOLOGNA

Roma, 7 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori di manutenzione del viadotto “Poggettone e Pecora Vecchia” , sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Roncobilaccio (km 242+300), verso Bologna, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Roncobilaccio est”:

-dalle 20:00 di sabato 8 alle 6:00 di lunedì 10 novembre;

-dalle 20:00 di sabato 15 alle 6:00 di lunedì 17 novembre.

Di conseguenza, sarà chiusa la stazione di Roncobilaccio, in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa, chi da Firenze è diretto verso Bologna, potrà percorrere la A1 Direttissima.

In alternativa alla stazione di Roncobilaccio, percorrere la A1 Direttissima e uscire a Badia, per poi proseguire sulla viabilità ordinaria ed entrare sulla A1 Panoramica attraverso la stazione di Pian del Voglio in direzione Firenze/Roma.