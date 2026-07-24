A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSO IL TRATTO ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ BACCHERAIA-RONCOBILACCIO VERSO BOLOGNA

Dalle 20:00 del 27 alle 13:00 del 29 luglio, in modalità continuativa



Roma, 24 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Roncobilaccio (km 242+300), verso Bologna, dalle 20:00 di lunedì 27 alle 13:00 di mercoledì 29 luglio, in modalità continuativa.

La chiusura si è resa necessaria per consentire lavori di rifacimento della pavimentazione all’interno della galleria “Citerna” e nelle relative tratte di accesso e di uscita, per un’estensione complessiva di 850 metri.

Il cronoprogramma delle attività, che rientrano nel piano di manutenzione e ammodernamento della rete in gestione, è stato definito in modo da ottimizzare al massimo le lavorazioni, attraverso l’impiego di più squadre di maestranze operanti su turni avvicendati, con circa 30 persone a turno.

La stazione di Roncobilaccio sarà pertanto chiusa in uscita, per chi proviene da Firenze e non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Citerna est”, situata nel suddetto tratto.

Si precisa che l’area di servizio “Roncobilaccio est” sarà regolarmente accessibile.

In alternativa alla suddetta chiusura, chi da Firenze è diretto verso Bologna, potrà percorrere la A1 Direttissima.

In alternativa alla stazione di Roncobilaccio, percorrere la A1 Direttissima e uscire a Badia, per poi proseguire sulla viabilità ordinaria ed entrare sulla A1 Panoramica attraverso la stazione di Pian del Voglio in direzione Firenze/Roma.