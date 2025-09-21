A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSI VERSO BOLOGNA I TRATTI ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ BACCHERAIA-RIOVEGGIO E LOCALITA’ AGLIO-RONCOBILACCIO

Roma, 21 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 9:00 alle 17:00 di mercoledì 24 e di giovedì 25 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Rioveggio (km 222+700), verso Bologna.

Di conseguenza, saranno chiuse le stazioni di Roncobilaccio e di Pian del Voglio, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenz,e mentre la stazione di Rioveggio sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze.

Inoltre, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Roncobilaccio est” e l’area di parcheggio “Citerna est”, situate nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Firenze e Bologna sarà comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni, si potrà utilizzare Badia, sulla A1 Direttissima;

-dalle 21:00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabto 27 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Località Aglio (km 255+450) e Roncobilaccio (km 242+300), verso Bologna.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Citerna est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, chi da Firenze è diretto verso Bologna, potrà percorrere la A1 Direttissima. Per raggiungere la stazione di Roncobilaccio, percorrere la A1 Direttissima e uscire a Badia, per poi proseguire sulla viabilità ordinaria ed entrare sulla A1 Panoramica attraverso la stazione di Pian del Voglio in direzione di Roma.