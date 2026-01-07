A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSI STANOTTE I TRATTI PIAN DEL VOGLIO-ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ AGLIO VERSO FIRENZE E ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ BACCHERAIA-PIAN DEL VOGLIO VERSO BOLOGNA

Roma, 7 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori di ripristino della segnaletica verticale, dalle 23:00 di questa sera, mercoledì 7, alle 6:00 di giovedì 8 gennaio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio (km 237+200) e l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450), verso Firenze.

Di conseguenza, la stazione di Pian del Voglio sarà chiusa in entrata verso Firenze mentre la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

Non sarà inoltre raggiungibile l’area di servizio “Roncobilaccio ovest”, situata nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Bologna e Firenze resta comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alle chiusure delle stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima;

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Pian del Voglio (km 237+200), verso Bologna.

Di conseguenza, saranno chiuse le stazioni di Roncobilaccio, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze e di Pian del Voglio in uscita per chi proviene da Firenze.

Non sarà inoltre raggiungibile l’area di servizio “Roncobilaccio est” situata nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Firenze e Bologna resta comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alle chiusure delle stazioni di Roncobilaccio e di Pian del Voglio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.