A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSI PER UNA NOTTE VERSO BOLOGNA I TRATTI LOCALITA’ AGLIO-PIAN DEL VOGLIO E LOCALITA’ AGLIO-RIOVEGGIO

Roma, 24 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 27 alle 6:00 di martedì 28 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450) e Pian del Voglio (km 237+200), verso Bologna.

Di conseguenza, la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze; la stazione di Pian del Voglio sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Roncobilaccio est”, situata nel suddetto tratto. Il collegamento tra Firenze e Bologna resta in ogni caso garantito attraverso la A1 Direttissima.

Chi deve raggiungere Roncobilaccio, potrà uscire sulla A1 Direttissima alla stazione di Badia, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla A1 Panoramica a Pian del Voglio, in direzione di Roma; in alternativa alla stazione di Pian del Voglio, si consiglia di utilizzare la stazione di Badia sulla A1 Direttissima;

-dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450) e Rioveggio (km 222+700), verso Bologna.

Di conseguenza, la stazione di Rioveggio sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze, e le stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio saranno chiuse in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze. Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Roncobilaccio est”, situata nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Firenze e Bologna resta in ogni caso garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni di Roncobilaccio, Pian del Voglio e Rioveggio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.