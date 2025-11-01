A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSI I TRATTI VERSO BOLOGNA LOCALITA’ BACCHERAIA-ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ LA QUERCIA E PIAN DEL VOGLIO-ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ LA QUERCIA

Roma, 1 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 9:00 alle 17:00 di martedì 4 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Località Baccheraia (km 262+200) e l’allacciamento A1 Direttissima Località La Quercia (km 220+400), verso Bologna.

Di conseguenza, saranno chiuse le stazioni di Roncobilaccio, Pian del Voglio e Rioveggio, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Roncobilaccio est”, situata all’interno del suddetto tratto.

Il collegamento tra Firenze e Bologna sarà comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura del tratto sopramenzionato, il traffico sarà dirottato in A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima;

-dalle 9:00 alle 17:00 di mercoledì 5 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio (km 237+200) e l’allacciamento A1 Direttissima Località La Quercia (km 220+400), verso Bologna.

Di conseguenza, saranno chiuse le stazioni di Pian del Voglio, in entrata verso Bologna e di Rioveggio in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze.

Il collegamento tra Firenze e Bologna sarà comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni, si potrà utilizzare Badia, sulla A1 Direttissima.