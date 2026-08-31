A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSI I TRATTI VERSO BOLOGNA LOCALITA’ BACCHERAIA-ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ LA QUERCIA E LOCALITA’ BACCHERAIA-PIAN DEL VOGLIO

Roma, 31 agosto 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione e manutenzione gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE TRE NOTTI DI LUNEDI’ 31 AGOSTO, MARTEDI’ 1 E MERCOLEDI’ 2 SETTEMBRE, CON ORARIO 21:00-6:00

-sarà chiuso il tratto compreso tra Località Baccheraia (km 262+200) e l’allacciamento A1 Direttissima Località La Quercia (km 220+400), verso Bologna.

Di conseguenza, saranno chiuse le stazioni di Roncobilaccio, Pian del Voglio e Rioveggio, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Roncobilaccio est”, situata nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Firenze e Bologna sarà comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima o la stazione di Sasso Marconi, sulla A1.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 3 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 4 SETTEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Pian del Voglio (km 237+200), verso Bologna. Di conseguenza, sarà chiusa la stazione di Roncobilaccio, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze, mentre la stazione di Pian del Voglio sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze. Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Roncobilaccio est”, situata nel suddetto tratto. Il collegamento tra Firenze e Bologna sarà comunque garantito attraverso la A1 Direttissima. In alternativa alla chiusura delle stazioni, si potrà utilizzare Badia, sulla A1 Direttissima.