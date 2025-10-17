A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSI I TRATTI VERSO BOLOGNA ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ BACCHERAIA-RIOVEGGIO E PIAN DEL VOGLIO-ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ LA QUERCIA

Roma, 17 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori propedeutici alla realizzazione del nuovo elettrodotto “Colunga-Calenzano”, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 9:00 alle 17:00 di lunedì 20 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Rioveggio (km 222+700), verso Bologna.

Di conseguenza, saranno chiuse le stazioni di Roncobilaccio e di Pian del Voglio, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze, mentre la stazione di Rioveggio sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Roncobilaccio est”, situata all’interno del suddetto tratto.

Il collegamento tra Firenze e Bologna sarà comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni, si potrà utilizzare Badia, sulla A1 Direttissima;

-dalle 9:00 alle 17:00 di martedì 21 e di mercoledì 22 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio (km 237+200) e l’allacciamento A1 Direttissima Località La Quercia (km 220+400), verso Bologna.

Di conseguenza, saranno chiuse le stazioni di Pian del Voglio, in entrata verso Bologna e di Rioveggio in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze.

Il collegamento tra Firenze e Bologna sarà comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni, si potrà utilizzare Badia, sulla A1 Direttissima.