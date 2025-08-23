A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSI I TRATTI ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA-RIOVEGGIO E RIOVEGGIO-LOCALITA’ AGLIO

Roma, 23 agosto 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 9:00 alle 17:00 di martedì 26 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Rioveggio (km 222+700) verso Bologna. Saranno chiuse le stazioni di Roncobilaccio e di Pian del Voglio, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze, mentre la stazione di Rioveggio sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze.

Contestualmente, sarà chiusa anche l’area di servizio “Roncobilaccio est”, situata all’interno del tratto.

Il collegamento tra Firenze e Bologna resta in ogni caso garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni di Roncobilaccio, Pian del Voglio e Rioveggio, si potrà utilizzare la stazione di Badia sulla A1 Direttissima;

-dalle 9:00 alle 17:00 di mercoledì 27 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio (km 227+700) e l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450), verso Firenze.

Di conseguenza, la stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata verso Firenze, mentre le stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio saranno chiuse in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna. Contestualmente, sarà chiusa anche l’area di servizio “Roncobilaccio ovest”, situata all’interno del tratto.

Il collegamento tra Bologna e Firenze resta in ogni caso garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni di Rioveggio, Pian del Voglio e Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.