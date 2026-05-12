A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI PIAN DEL VOGLIO
A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI PIAN DEL VOGLIO
Roma, 12 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 15 alle 6:00 di sabato 16 maggio, sarà chiusa la stazione di Pian del Voglio, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.