A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: ANNULLATA PER MALTEMPO LA CHIUSURA DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ BACCHERAIA-RONCOBILACCIO VERSO BOLOGNA

Roma, 19 dicembre 2025 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Roncobilaccio (km 242+300), verso Bologna, che era prevista dalle 23:00 di questa sera, venerdì 19, alle 7:00 di sabato 20 dicembre.

Di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’uscita della stazione di Roncobilaccio.