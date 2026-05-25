A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: ALLE ORE 18:00 RIAPRE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ BACCHERAIA-RIOVEGGIO VERSO BOLOGNA

Roma, 25 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire il completamento delle attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, è stata posticipata di un’ora, alle ore 18:00 di oggi, la riapertura del tratto compreso tra l’allacciamento A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Rioveggio (km 222+700), verso Bologna.

Fino alle 18:00 rimarranno quindi chiuse le stazioni di Roncobilaccio e di Pian del Voglio, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze e la stazione di Rioveggio in uscita da Firenze e chiusa anche l’area di servizio “Roncobilaccio est”.

Il collegamento tra Firenze e Bologna sarà comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.