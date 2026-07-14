A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: AGGIORNAMENTO CHIUSURA PIAN DEL VOGLIO-ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ AGLIO VERSO FIRENZE
A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: AGGIORNAMENTO CHIUSURA PIAN DEL VOGLIO-ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ AGLIO VERSO FIRENZE
Roma, 14 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, la riapertura del tratto compreso tra Pian del Voglio (km 237+200) e l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450), verso Firenze è stata riprogrammata alle ore 18 di oggi, per consentire il completamento delle attività relative alla manutenzione delle barriere di sicurezza.
Il collegamento tra Bologna e Firenze resta comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.
In alternativa alle chiusure delle stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.