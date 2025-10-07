A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA

Roma, 7 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, è stato aggiornato il programma di chiusura previsto dalle 21:00 di questa sera, martedì 7, alle 6:00 di mercoledì 8 ottobre.

In tale orario, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio (km 222+700) e l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450), verso Firenze.

Di conseguenza, la stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata verso Firenze mentre le stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio saranno chiuse in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

Non saranno raggiungibili anche l’area di servizio “Roncobilaccio ovest” e le aree di parcheggio “Banzole ovest”, “Canova ovest”, “Madonnina ovest” e “Citerna ovest”, situate nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Bologna e Firenze resta in ogni caso garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni di Rioveggio, Pian del Voglio e Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.