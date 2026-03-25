A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ BACCHERAIA-RONCOBILACCIO VERSO BOLOGNA

Roma, 25 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Roncobilaccio (km 242+300), verso Bologna, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 25, alle 7:00 di giovedì 26 marzo.

Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure del suddetto tratto tra l’allacciamento A1 Direttissima Località Baccheraia e Roncobilaccio, verso Bologna, nelle due notti di giovedì 26 e venerdì 27 marzo, con orario 21:00-7:00, per consentire attività di ispezione delle gallerie.

Di conseguenza, sarà chiusa la stazione di Roncobilaccio, in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa, chi da Firenze è diretto verso Bologna, potrà percorrere la A1 Direttissima.

In alternativa alla stazione di Roncobilaccio, percorrere la A1 Direttissima e uscire a Badia, per poi proseguire sulla viabilità ordinaria ed entrare sulla A1 Panoramica attraverso la stazione di Pian del Voglio, in direzione Firenze/Roma.