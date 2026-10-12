A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ BACCHERAIA-PIAN DEL COGLIO E RIOVEGGIO-ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ AGLIO

Roma, 12 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione e manutenzione alle gallerie, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, come di seguito indicato:

DALLE 00:00 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE

sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Pian del Voglio (km 237+200), verso Bologna.

Di conseguenza, la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in entrata verso Bologna e non saranno raggiungibili le uscite, per chi proviene da Firenze, di Roncobilaccio e Pian del Voglio.

Contestualmente saranno chiuse l’area di servizio “Roncobilaccio est” e l’area di parcheggio “Citerna est”, situate nel suddetto tratto. Il collegamento tra Firenze e Bologna sarà comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni, si potrà utilizzare Badia, sulla A1 Direttissima.

NELLE CINQUE NOTTI DI MARTEDI’ 13, MERCOLEDI’ 14, GIOVEDI’ 15, VENERDI’ 16 E SABATO 17 OTTOBRE, CON ORARIO 21:00-6:00

sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio (km 222+700) e l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450), verso Firenze. Di conseguenza, le stazioni di Rioveggio, Pian del Voglio e Roncobilaccio saranno chiuse in entrata verso Firenze e non saranno raggiungibili le uscite di Pian del Voglio e Roncobilaccio, per chi proviene da Bologna.

Contestualmente saranno chiuse l’area di servizio “Roncobilaccio ovest” e le aree di parcheggio “Banzole ovest”, “Canova ovest”, “Madonnina ovest” e “Citerna”, situate nel suddetto tratto. Il collegamento tra Bologna e Firenze resta in ogni caso garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni di Rioveggio, Pian del Voglio e Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.