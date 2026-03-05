A1 MILANO-NAPOLI: MODIFICHE ALLA VIABILITÀ TRA FIRENZE SUD-INCISA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA

DALLA SERA DI DOMANI 6 MARZO AL PRIMO POMERIGGIO DELL’8 MARZO

Roma, 5 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Firenze sud e Incisa Reggello, nell’ambito dei lavori di ampliamento alla terza corsia, è prevista per questo fine settimana la seconda e ultima fase delle operazioni di apertura al traffico del nuovo viadotto “Ribuio”.

Per consentire questa attività, sono previste modifiche alla viabilità. In particolare, dalle 20:00 di domani, venerdì 6 marzo, al primo pomeriggio di domenica 8 marzo, sarà attiva una deviazione di carreggiata, che garantirà comunque una corsia al transito in entrambe le direzioni. Mentre dalle 22:00 di sabato 7 marzo alle 6:00 di domenica 8 marzo, il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa Reggello resterà chiuso in entrambe le direzioni.

Dopo la conclusione dei lavori verrà aperto, in entrambi i sensi di marcia, il primo tratto del nuovo tracciato, dal km 311+500 al km 313.

In caso di tempi di percorrenza superiori alla media, in particolare per l’intera giornata di sabato 7 marzo, si consigliano i seguenti itinerari, anche per la chiusura tra sabato e domenica:

Verso Roma:

-per le brevi percorrenze: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Firenze sud, seguire la segnaletica di colore giallo indicante “Roma” e rientrare in A1 alla stazione di Incisa Reggello;

-per le lunghe percorrenze: anticipare l’uscita a Firenze Impruneta, al km 295+500, seguire le indicazioni per Siena, immettersi sul Raccordo Siena-Bettolle (SS715) e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana.

Verso Firenze/Bologna:

-per le brevi percorrenze: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, seguire la segnaletica di colore giallo indicante “Bologna” e rientrare in A1 alla stazione di Firenze sud;

-per le lunghe percorrenze: anticipare l’uscita a Valdichiana, al km 385+400, seguire le indicazioni per Siena, immettersi sul Raccordo Siena-Bettolle (SS715) e rientrare in A1 alla stazione di Firenze Impruneta.

Per l’intera durata delle attività, il 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia garantirà un presidio operativo a supporto dell’utenza, con mezzi di soccorso meccanico e squadre di viabilità aggiuntive per la gestione e la segnalazione di eventuali code.

Si precisa inoltre che le aree di servizio “Chianti ovest” e “Chianti est”, situate nel suddetto tratto, rispettivamente verso Roma e in direzione di Firenze/Bologna, saranno chiuse dalle 21:00 di sabato 7 alle 6:00 di domenica 8 marzo.