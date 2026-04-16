A1 MILANO-NAPOLI: MEZZO RIMOSSO NEL TRATTO COMPRESO TRA FIRENZE SUD E INCISA VERSO ROMA

Roma, 16 aprile 2026 – Alle ore 17:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, è stato spento e rimosso un mezzo in fiamme all’altezza del km 316.

Al momento nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano code a tratti per traffico intenso.