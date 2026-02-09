A1 MILANO-NAPOLI: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA VALMONTONE E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD IN DIREZIONE FIRENZE
Roma, 9 febbraio 2025 – Alle 7:40 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Valmontone e il bivio con la Diramazione di Roma sud in direzione Firenze, è stato risolto l’incidente, avvenuto in precedenza al km 583.
Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 4 km di coda in diminuzione nel tratto compreso tra Anagni e Valmontone in direzione Roma/Firenze.