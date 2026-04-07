A1 MILANO-NAPOLI: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA SAN VITTORE E CASSINO IN DIREZIONE ROMA

Roma, 7 aprile 2026 – Alle 11:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra San Vittore e Cassino in direzione Roma, è stato risolto l’incidente, avvenuto in precedenza al km 674.



Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano code a tratti per il traffico intenso nel tratto compreso tra Caianello e Cassino in direzione Roma.