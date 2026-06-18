A1 MILANO-NAPOLI: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA PARMA E TERRE DI CANOSSA VERSO BOLOGNA

Roma, 18 giugno 2026 – Alle ore 11:45 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Parma e Terre di Canossa verso Bologna è stato risolto l’incidente avvenuto all’altezza del km 118 che ha visto coinvolto un mezzo pesante con perdita di carico in carreggiata opposta.

Al momento nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano code a tratti per traffico intenso.