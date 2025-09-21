A1 MILANO-NAPOLI: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA PARMA E REGGIO EMILIA IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 21 settembre 2025 – Poco prima delle 19:45, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Parma e Reggio Emilia, in direzione Bologna, è stato risolto l’incidente precedentemente avvenuto all’altezza del km 128, dove attualmente si registrano 3 km di coda e il traffico transita su tutte corsie disponibili.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.