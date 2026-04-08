A1 MILANO-NAPOLI: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA ORVIETO E FABRO IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 8 aprile 2026 – Alle 12:15 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro in direzione Firenze, è stato risolto l’incidente, avvenuto in precedenza tra quattro mezzi pesanti e una autovettura al km 447.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano code a tratti per il traffico intenso nel tratto compreso tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze.