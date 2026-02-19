A1 MILANO-NAPOLI: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA INCISA E FIRENZE SUD IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 19 Febbraio 2026 – Alle 11:30 circa sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Incisa e Firenze Sud, è stato risolto l’incidente autonomo precedentemente avvenuto all’altezza del km 308 che aveva visto il coinvolgimento di un camion.

Attualmente, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 5 km di coda, in diminuzione, in direzione Firenze.

Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Firenze si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Siena-Bettolle SS326 verso Siena e infine rientrare in autostrada a Impruneta.