A1 MILANO-NAPOLI: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA D18 DIRAMAZIONE DI ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO IN DIREZIONE NAPOLI

Roma, 7 maggio 2025 – Alle 20:40 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il bivio con la D18 Diramazione di Roma nord e Guidonia Montecelio in direzione Napoli, è stato risolto l’incidente, avvenuto in precedenza tra tre autovetture all’altezza del km 552,6 e nel quale una persona ha perso la vita.



Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano turbative alla circolazione in direzione Napoli.