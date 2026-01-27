A1 MILANO-NAPOLI: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A1 DIRETTISSIMA E SASSO MARCONI NORD IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 27 gennaio 2026 – Alle ore 14:45 circa, sulla Autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il bivio con la A1 Direttissima e Sasso Marconi Nord, in direzione Bologna, si registrano 5 km di coda in diminuzione a causa di un incidente, ora risolto, precedentemente avvenuto all’altezza del km 208, che aveva visto il coinvolgimento di due mezzi pesanti, uno dei quali aveva disperso il carico costituito da lastre di marmo.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita su tutte le corsie disponibili in direzione Bologna.