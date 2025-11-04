A1 MILANO-NAPOLI: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA FIRENZE SCANDICCI E BARBERINO IN DIREZIONE BOLOGNA
Roma, 4 Novembre 2025 – Poco prima delle 13, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Firenze Scandicci e Barberino in direzione Bologna, è stato risolto l’incidente precedentemente avvenuto all’altezza del km 276.
Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 6 km di coda in diminuzione.