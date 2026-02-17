A1 MILANO-NAPOLI: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA FIORENZUOLA E IL BIVIO CON L’A15 VERSO BOLOGNA
A1 MILANO-NAPOLI: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA FIORENZUOLA E IL BIVIO CON L’A15 VERSO BOLOGNA
Roma, 17 febbraio 2026 – Poco dopo le ore 10:00, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Fiorenzuola e il bivio con l’A15 verso Bologna, è stato risolto l’incidente avvenuto all’altezza del km 98.
Sul luogo dell’evento al momento si circola sulle 3 corsie disponibili e si registrano 3 km di coda in diminuzione in direzione Bologna.