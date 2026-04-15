A1 MILANO-NAPOLI: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA FIORENZUOLA E FIDENZA VERSO BOLOGNA
A1 MILANO-NAPOLI: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA FIORENZUOLA E FIDENZA VERSO BOLOGNA
Roma, 15 aprile 2026 – Alle 20:45 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Fiorenzuola e Fidenza, verso Bologna, è stato risolto l’incidente avvenuto all’altezza del km 83.
Al momento nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano code a tratti per traffico intenso.