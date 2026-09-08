A1 MILANO-NAPOLI: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA FIDENZA E IL BIVIO CON LA COMPLANARE DI PIACENZA IN DIREZIONE MILANO
A1 MILANO-NAPOLI: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA FIDENZA E IL BIVIO CON LA COMPLANARE DI PIACENZA IN DIREZIONE MILANO
Roma, 8 settembre 2026 – Alle ore 19:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Fidenza e il bivio con la Complanare di Piacenza, in direzione Milano, è stato risolto un incidente avvenuto all’altezza del km 70, che ha visto il coinvolgimento di 6 autovetture.
Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita su 3 corsie e si registrano 5 km di coda in diminuzione in direzione Milano.