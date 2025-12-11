A1 MILANO-NAPOLI: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA FABRO E VALDICHIANA IN DIREZIONE FIRENZE
A1 MILANO-NAPOLI: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA FABRO E VALDICHIANA IN DIREZIONE FIRENZE
Roma, 11 dicembre 2025 – Alle 21:45 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato risolto un incidente precedentemente avvenuto nel tratto compreso tra Fabro e Valdichiana in direzione Firenze, all’altezza del km 405.
Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 4 km di coda in diminuzione verso Firenze.