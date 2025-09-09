A1 MILANO-NAPOLI: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA COLLEFERRO ED IL BIVIO CON LA D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE ROMA
Roma, 9 settembre 2025 – Alle ore 11:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Colleferro e il bivio con la D19 Diramazione Roma Sud in direzione Roma, si registrano 4 km di coda in diminuzione causati da un incidente, ora risolto, avvenuto all’altezza del km 582+600, all’interno di un cantiere correttamente installato e segnalato.
Attualmente, sul luogo dell’evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili in direzione Roma.