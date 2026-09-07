A1 MILANO-NAPOLI: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA COLLEFERRO E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE ROMA
A1 MILANO-NAPOLI: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA COLLEFERRO E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE ROMA
Roma, 7 settembre 2026 – Alle ore 10:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Colleferro e il bivio con la Diramazione Roma Sud, in direzione Roma, è stato risolto l’incidente avvenuto all’altezza del km 581.
Attualmente, sul luogo dall’evento, il traffico transita su 3 corsie in direzione Roma e non si registrano turbative al traffico.