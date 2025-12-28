A1 MILANO-NAPOLI: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA CEPRANO E FROSINONE IN DIREZIONE ROMA

Roma, 28 Dicembre 2025 – Alle 13:45 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Ceprano e Frosinone, in direzione Roma, è stato risolto l’incidente precedentemente avvenuto all’altezza del km 624. Attualmente, sul luogo dell’evento il traffico transita su tutte e corsie disponibili e si registrano 11 km di coda in diminuzione verso Roma.

Agli utenti provenienti da Napoli e diretti verso Roma, si consiglia di uscire a Cassino percorrere la SS Casilina e rientrare in autostrada a Frosinone.