A1 MILANO-NAPOLI: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA CEPRANO E FROSINONE IN DIREZIONE ROMA

Roma, 18 maggio 2026 – Alle ore 7:45 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Ceprano e Frosinone verso Roma, è stato risolto un incidente precedentemente causato da due autovetture e due mezzi pesanti all’altezza del km 626.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita tutte le corsie disponibili e si registrano 4 km di coda in diminuzione.