A1 MILANO-NAPOLI: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA CASERTA SUD E IL BIVIO A16 NAPOLI-CANOSA IN DIREZIONE NAPOLI

CODE IN DIMINUZIONE IN A1 E A16



Roma, 18 Febbraio 2026 – Poco dopo le 10, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Caserta Sud e il bivio con la A16 Napoli-Canosa, in direzione Napoli è stato risolto l’incidente precedentemente avvenuto all’altezza del km 754 , che aveva visto lo sbandamento di un mezzo pesante.

Attualmente nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 4 km di coda in diminuzione, per traffico congestionato.

Inoltre, a causa delle ripercussioni dell’evento, si segnalano 3 km di coda in diminuzione sulla A16 Napoli-Canosa, nel tratto compreso tra Pomigliano ed il bivio con la A1 in direzione Napoli.

Agli utenti in viaggio sulla A1 diretti verso Napoli, si consiglia di uscire a Villa Literno-Pomigliano percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Napoli Centro Direzionale.

Agli utenti in viaggio sulla A16 provenienti da Bari e diretti verso Napoli, si consiglia di uscire a Pomigliano e raggiungere l’area urbana attraverso la viabilità ordinaria.