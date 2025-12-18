A1 MILANO-NAPOLI: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE ROMA

Roma, 18 dicembre 2025 – Poco prima delle ore 10:00 circa, sulla autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Attigliano e Orte, in direzione Roma, è stato risolto un incidente, precedentemente avvenuto all’altezza del km 486, che aveva visto il coinvolgimento di tre autovetture e di un mezzo pesante.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico scorre su tutte le corsie disponibili in direzione Roma e si registrano 11 km di coda in diminuzione.