A1 MILANO-NAPOLI: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA AREZZO E VALDARNO VERSO FIRENZE
Roma, 16 settembre 2026 – Alle ore 20:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno è stato risolto un incidente avvenuto all’altezza del km 338 in direzione Firenze.
Sul luogo dell’evento attualmente il traffico circola su entrambe le corsie disponibili e si registrano 10 km di coda in diminuzione verso Firenze.