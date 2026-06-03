A1 MILANO-NAPOLI: INCIDENTE RISOLTO E CODE IN DIMINUZIONE NEL TRATTO COMPRESO TRA ORVIETO E CHIUSI-CHIANCIANO TERME IN DIREZIONE FIRENZE
A1 MILANO-NAPOLI: INCIDENTE RISOLTO E CODE IN DIMINUZIONE NEL TRATTO COMPRESO TRA ORVIETO E CHIUSI-CHIANCIANO TERME IN DIREZIONE FIRENZE
Roma, 3 Giugno 2026 – Poco prima delle 18:00, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Orvieto e Chiusi-Chianciano Terme, in direzione Firenze, è stato risolto l’incidente avvenuto all’altezza del km 425, che aveva visto coinvolti due mezzi pesanti.
Attualmente, sul luogo dell’evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 6 km di coda in diminuzione verso Firenze.