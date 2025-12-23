A1 MILANO-NAPOLI: INCENDIO MEZZO PESANTE, RIAPERTO IL TRATTO TRA CAPUA E CAIANELLO IN DIREZIONE DI ROMA, RESTA CHIUSO IL TRATTO IN DIREZIONE DI NAPOLI

Roma, 23 Dicembre 2025 – Poco dopo le ore 19, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto di A1 tra Capua e Caianello in direzione di Roma, che resta invece chiuso in direzione di Napoli per consentire le operazioni di messa in sicurezza e ripristino dei danni a seguito dell’incidente avvenuto poco prima delle 17 in cui un mezzo pesante ha tamponato una cisterna che trasportava GPL. A seguito dell’incidente la cisterna ha preso fuoco esplodendo.

Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco, della Polizia stradale e del personale della 6° Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia l’area è stata messa immediatamente in sicurezza e non si sono registrate conseguenze per le persone.

Attualmente, si registrano 6 km di coda all’uscita obbligatoria di Caianello verso Napoli e 6 km di coda tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione di Roma.

Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Napoli si consiglia di uscire a Cassino, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Capua.

Per le lunghe percorrenze, da Roma verso Napoli si consiglia di percorrere la A24 Roma-Teramo seguendo le indicazioni per Pescara e, proseguendo lungo la A25 Torano-Pescara, raggiungere la A14 Bologna-Taranto in direzione di Bari da cui in prossimità di Canosa proseguire lungo la A16 Napoli-Canosa verso Napoli.