A1 MILANO-NAPOLI: IMMISSIONE D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD VERSO ROMA. D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: IMMISSIONE A1 VERSO FIRENZE, AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 24 novembre 2025 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sono state annullate le chiusure sulla A1 Milano-Napoli del ramo di immissione sulla D18 Diramazione Roma nord, verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e sulla D18 Diramazione Roma nord, per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), del ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Firenze, che erano previste dalle 22:00 di questa sera, lunedì 24, alle 6:00 di martedì 25 novembre.

Restano confermate, come da programma, per consentire lavori di manutenzione sottovia, nelle quattro notti di martedì 25, mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 novembre, con orario 22:00-6:00, le seguenti chiusure:

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il ramo di immissione sulla D18 Diramazione Roma nord, verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).

In alternativa si consiglia di percorrere la A24 Roma-Teramo, verso Roma est, immettersi sul G.R.A. e poi proseguire sulla D18 Diramazione Roma nord.

Sulla D18 Diramazione Roma nord:

-sarà chiuso, per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Firenze.

In alternativa, seguire le indicazioni per A24 Roma-Teramo o D19 Diramazione Roma sud e immettersi sulla A1, in direzione di Firenze.

In ulteriore alternativa, percorrere la rampa che dalla D18 Diramazione Roma nord immette sulla A1 verso Napoli, uscire a Guidonia Montecelio e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Firenze.