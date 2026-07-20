A1 MILANO-NAPOLI: FINE CODE PER INCIDENTE RISOLTO TRA FIORENZUOLA E FIDENZA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A1 MILANO-NAPOLI: FINE CODE PER INCIDENTE RISOLTO TRA FIORENZUOLA E FIDENZA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 20 luglio 2026 – Poco dopo le ore 20:45, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Fiorenzuola e Fidenza, sono terminate le code in entrambe le direzioni precedente causate da un incidente, ora risolto, avvenuto all’altezza del km 88.2.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.