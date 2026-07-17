A1 MILANO-NAPOLI: FINE CODE PER INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A24 ROMA-TERAMO E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI

Roma, 17 luglio 2026 – Alle ore 18:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il bivio con la A24 Roma-Teramo e Valmontone, in direzione Napoli, sono terminate le turbative alla circolazione precedentemente causate da un incidente, ora risolto, avvenuto all’altezza del km 585+300.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 5° Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, nel tratto interessato dall’evento, il traffico scorre su tutte le corsie disponibili in direzione Napoli e si registrano code a tratti per traffico intenso.