A1 MILANO-NAPOLI: FINE CODE PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 15 settembre, 2026 – Alle ore 17:15 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso Attigliano e Orvieto in direzione Firenze, sono terminate le code per l’incidente precedentemente avvenuto tra due mezzi pesanti, al km 464, dove ora il traffico transita su tutte le corsie.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.