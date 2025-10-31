A1 MILANO-NAPOLI: FINE CODE NEL TRATTO COMPRESO TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO CON LA D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE ROMA

Roma, 31 ottobre 2025 – Alle ore 13:00 circa, sulla Autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Ponzano Romano e il bivio con la D18 Diramazione Roma Nord, sono terminate le turbative alla circolazione, precedentemente causate da un incidente tra due autovetture, ora rimosso, avvenuto all’altezza del km 525,3.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.

Attualmente il traffico transita su due corsie disponibili per permettere i lavori di ripristino dei danni causati dall’incidente, in direzione Roma.