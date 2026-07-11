A1 MILANO-NAPOLI: FINE CODE NEL TRATTO COMPRESO TRA CHIUSI E FABRO IN DIREZIONE ROMA
A1 MILANO-NAPOLI: FINE CODE NEL TRATTO COMPRESO TRA CHIUSI E FABRO IN DIREZIONE ROMA
Roma, 11 luglio 2026 – Poco prima delle 12:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Chiusi e Fabro in direzione Roma, sono terminate le code che si erano formate a causa di un incidente al km 426.
Sul luogo dell’evento attualmente si circola su entrambe le corsie disponibili e non si registrano turbative al traffico verso Roma.