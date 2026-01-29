A1 MILANO-NAPOLI: FINE CODE NEL TRATTO COMPRESO TRA CALENZANO E IL BIVIO CON A1 DIRETTISSIMA VERSO BOLOGNA
A1 MILANO-NAPOLI: FINE CODE NEL TRATTO COMPRESO TRA CALENZANO E IL BIVIO CON A1 DIRETTISSIMA VERSO BOLOGNA
Roma, 29 gennaio 2026 – Poco dopo le ore 20, sulla A1 Milano-Napoli, sono terminate le code nel tratto compreso tra Calenzano e il bivio con A1 Direttissima verso Bologna, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante in fiamme, all’altezza del km 265.8, all’interno della galleria Croci.
Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano turbative.
Sul luogo dell’evento hanno operato le squadre e i mezzi di Aspi per portare a termine gli interventi di messa in sicurezza della porzione di calotta danneggiata dalle fiamme, attività imprescindibile per consentire la riapertura al traffico.