A1 MILANO-NAPOLI: FINE CODE NEL TRATTO CHIUSO COMPRESO TRA ORTE E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PERMANE LA CHIUSURA PER CONSENTIRE L’ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA’

Roma, 11 agosto 2025 – Alle 21:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli, sono terminate le code all’interno dei tratti chiusi compresi tra Orte e il bivio con la Diramazione Roma Nord in entrambe le direzioni, precedentemente formatesi a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 525.

Resta chiuso, sulla A1 Milano-Napoli, il tratto compreso tra Orte e il bivio con la Diramazione Roma Nord in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di rimozione del mezzo e il ripristino da parte delle squadre di Aspi delle regolari condizioni di viabilità.

Resta chiuso inoltre, sulla Diramazione Roma Nord, il tratto compreso tra Fiano Romano e il bivio con A1 Milano-Napoli verso Firenze.

Al momento si registrano 5 km di coda nel tratto compreso tra Attigliano e Orte verso Roma in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Orte e 4 km di coda sulla Diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano verso l’A1 Milano-Napoli, all’uscita obbligatoria di Fiano Romano.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale, il personale della Direzione 5 Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia e le squadre della Protezione Civile che hanno provveduto alla distribuzione dell’acqua, nonostante l’estensione del tratto chiuso e l’elevato numero di automobilisti in attesa che venissero completate le delicate operazioni di messa in sicurezza del mezzo in fiamme e poi del tratto autostradale.

Agli utenti in transito diretti verso Roma o Napoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Orte, percorrere la viabilità ordinaria SS675 verso Viterbo e SS2 Via Cassia verso Roma, e proseguire sul GRA verso la A1 Milano-Napoli.

Agli utenti diretti verso Firenze, in transito sulla A1 Milano-Napoli, si consiglia di percorrere la Diramazione Roma Sud, proseguire sul GRA, percorrere la viabilità ordinaria SS2 Via Cassia verso Viterbo e SS675 verso Orte e rientrare in A1 a Orte.