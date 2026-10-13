A1 MILANO-NAPOLI: FINE CODA TRA IL BIVIO CON LA D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI
A1 MILANO-NAPOLI: FINE CODA TRA IL BIVIO CON LA D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI
Roma, 13 ottobre 2026 – Alle ore 8:30 circa, sulla Autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il bivio con la D19 Diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione Napoli, è terminata la coda, precedentemente registrata a causa di un incidente, ora risolto, avvenuto all’altezza del km 584+500.
Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili.