A1 MILANO-NAPOLI: FINE CODA PER VEICOLO IN AVARIA RIMOSSO NEL TRATTO COMPRESO TRA MODENA NORD E VALSAMOGGIA IN DIREZIONE BOLOGNA
A1 MILANO-NAPOLI: FINE CODA PER VEICOLO IN AVARIA RIMOSSO NEL TRATTO COMPRESO TRA MODENA NORD E VALSAMOGGIA IN DIREZIONE BOLOGNA
Roma, 28 novembre 2025 – Poco prima delle ore 20:00, sulla Autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Modena Nord e Valsamoggia, in direzione Bologna, sono terminate le turbative alla circolazione precedentemente causate da un mezzo pesante in avaria all’altezza del km 175,6, ora rimosso.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.
Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita su tutte le corsie disponibili in direzione Bologna.